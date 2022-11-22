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VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı?

VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yükseköğretim öğrencilerine verilen burs için başvuruda bulunmak isteyenler VGM burs başvurusu ekranına erişmek amacıyla detayları merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı?

VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere maddi destek olarak verilen karşılıksız burs için başvuru kurumun resmi sitesi üzerinde gerçekleştirilecek. Peki, VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 yılı bırs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ortaöğrenim VGM burs başvuruları 7 - 20 Kasım tarihleri arasında alındı.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu (Üniversite) 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.

21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

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