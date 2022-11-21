KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? ÇIKMIŞ SORULAR
KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için geri sayım başlarken adaylar da detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyen binlerce aday KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS DHBT sınavının başvuruları 17 Ekim'de sonlanmıştı. Sınava girecek olan adaylar arama motorlarında "KPSS DHBT sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?", "KPSS DHBT sınavı ne zaman?" sorualrının cevaplarını araştırıyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? İşte merak edilenler...
2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 2022 yılında 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
KPSS DHBT SINAV BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
2022-KPSS DHBT SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN!
KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek.
ÖSYM'DEN UYARI
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KİMLER DHBT SINAVLARINA BAŞVURABİLİR?
DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri
ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb.
bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır.
SORU DAĞILIMI
Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:
GENEL YETENEK
Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru
GENEL KÜLTÜR
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru
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