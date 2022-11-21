KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? ÇIKMIŞ SORULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyen binlerce aday KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS DHBT sınavının başvuruları 17 Ekim'de sonlanmıştı. Sınava girecek olan adaylar arama motorlarında "KPSS DHBT sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?", "KPSS DHBT sınavı ne zaman?" sorualrının cevaplarını araştırıyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? İşte merak edilenler...

2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 2022 yılında 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.