VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlıyor. YKS tercihlerinin tamamlanmasıyla, özellikle farklı şehirlerde eğitim almayı düşünen adaylar, burs veren kamu ve özel kurumları araştırmaya başladı. Böylece öğrencilere eğitim hayatlarında destek olunması amaçlanıyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlıyor. YKS tercihlerinin tamamlanmasıyla, özellikle farklı şehirlerde eğitim almayı düşünen adaylar, burs veren kamu ve özel kurumları araştırmaya başladı. Böylece öğrencilere eğitim hayatlarında destek olunması amaçlanıyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
2023-2024 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının üniversite ve ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini duyurmadı.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
Yükseköğrenim ya da bilinen diğer adıyla üniversite burs başvuruları ise 21 Kasım -30 Kasım tarihleri arasında alındı.
Bu yılda benzer şekilde burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022-2023 eğitim yılında Mart ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. Burs ücretlerinin önümüzdeki yıl artırılması bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamazlar. Ancak geri ödemeli öğrenci kredisi alanlar ise Vakıflar bursundan faydalanabilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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- VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
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