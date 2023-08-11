"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlıyor. YKS tercihlerinin tamamlanmasıyla, özellikle farklı şehirlerde eğitim almayı düşünen adaylar, burs veren kamu ve özel kurumları araştırmaya başladı. Böylece öğrencilere eğitim hayatlarında destek olunması amaçlanıyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?