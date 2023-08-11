"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Temmuz'da başlayan 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Ağustos 2023 tarihinde son bulacak. Çevrim içi olarak düzenlenen sınavların tamamlanmasının ardından katılımcılar, AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?