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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 28 Temmuz'da başladı ve 9 Ağustos'ta sona erecek. Akabinde ise sıra sonuç aşamasında olacak. Söz konusu sınava AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılım sağlayan binlerce aday, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Temmuz'da başlayan 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Ağustos 2023 tarihinde son bulacak. Çevrim içi olarak düzenlenen sınavların tamamlanmasının ardından katılımcılar, AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

2023 MEB 3. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERİYOR!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başlayacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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