Açık Öğretim Ortaokul 3. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖO 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce açık öğretim ortaokulu öğrencisinin merakla beklediği AÖO sınav sonuçlarının açıklanma tarihi gündemin odak noktası haline geldi. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri, 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşen sınavları başarıyla tamamladı. Şimdi ise gözler, AÖO sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına çevrildi. Peki AÖO 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları, özellikle 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında büyük bir merakla bekleniyor. Temmuz ve Ağustos aylarında online olarak gerçekleştirilen sınavlar, binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Bu sürecin ardından, öğrenciler ve veliler, AÖO sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki AÖO 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detayları...
SINAVLAR SONA ERDİ!
Açık Öğretim Ortaokulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları
28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 09 Ağustos 2023 saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER;
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 18 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 09 Ağustos 2023 saat 23.59 arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
AÖO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Öncelikle şunu belirtelim ki sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin güncel ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır.
Açık Öğretim ortaokulu sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.
AÖK AÖO SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
AÖO SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yapan adaylar, sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında sınav soru ve cevapları yayınlanmayacak.
27. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir
SINAV NASIL GEÇERSİZ SAYILIR?
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,
Öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında, geçersiz sayılacaktır.
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- Açık Öğretim Ortaokul 3. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖO 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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