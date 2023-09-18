"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de eğitim alanında önemli bir rol üstlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl binlerce öğrenciye eğitimlerine destek olmak amacıyla burs programlarını düzenliyor. İşte sınav takvimi için detaylar...