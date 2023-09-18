"DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından, aldıkları puanlara göre ilk tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını öğrendi. İlk tercih sonrasında bir yere yerleşemeyen adaylar ise ek tercih tarihlerini bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...