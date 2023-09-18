DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2023 DGS tercih sonuçlarının ardından, dört yıllık bir bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlara göre ek tercih işlemlerini yapacak. İşte DGS ek tercih takvimi...
"DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından, aldıkları puanlara göre ilk tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını öğrendi. İlk tercih sonrasında bir yere yerleşemeyen adaylar ise ek tercih tarihlerini bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2023 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS tercih sonuçlarına göre, yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.
Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
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