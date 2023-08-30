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Ders seçimi ne zaman? 2023-2024 üniversite ders kayıt işlemi nasıl yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Ders seçimi ne zaman? 2023-2024 üniversite ders kayıt işlemi nasıl yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı!

"Üniversite ders kayıtları ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Kayıt işlemleri, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversitelere belirli bir süre içinde başvurmalarıyla başlayacak. Bu süreçte adaylar, üniversitelerin belirlediği tarihlerde elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, üniversite ders seçim tarihleri...

"Üniversite ders kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Elektronik kayıt işlemleri, üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden yapılacak ve adaylar belirlenen tarih ve saatlere dikkat etmelidir. İşte, üniversite ders seçim tarihi ve kayıt ekranı 2023!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adayar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Her üniversitenin ders seçme işlemleri farkı zaman dilimlerinde oluyor.

YÖK'ün belirlediği kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin ders seçme işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

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