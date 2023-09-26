VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru ekranı açıldı mı?
"VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenimdeki öğrencilere burs imkanı tanınıyor. Burstan yararlanmak isteyenler başvuru tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2023-2024 eğitim yılında VGM burs başvuruları için hazırlıklar devam ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2023-2024 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına destek verecek olan VGM bursları bu yıl yine KYK burs başvurularıyla hemen hemen aynı tarihlerde başlayacak.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
01 Ekim 2023
15 Ekim 2023
Yükseköğrenim Bursu
Henüz kesinleşmemiştir.
Henüz kesinleşmemiştir.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce verilen eğitim yardımı/burs hizmeti aşağıdaki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
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