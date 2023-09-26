AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?
"AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme bilgileri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihlerini ve harç ücretlerini gündemlerine aldı. Açıköğretim Ders seçimi üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada öğrenciler, ders seçimi yapmak için aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yapıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF ders seçim tarihleri, Eylül ayı ile beraber merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt için belirlenen tarihlerde öğrenciler işlemlerini tamamlayacaklar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2023-2024)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÖF KAYITLARI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK!
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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- AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?
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