"AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF ders seçim tarihleri, Eylül ayı ile beraber merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt için belirlenen tarihlerde öğrenciler işlemlerini tamamlayacaklar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...