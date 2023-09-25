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Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?

"Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda ilk ara tatilin ne zaman olduğu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez gerçekleşen ara tatil döneminin ilki bu yıl kasım ayında gerçekleşecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bu yılın ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sömestr dönemi öncesinde ara tatil yaparak dinlenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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