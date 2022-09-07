VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuruları birçok öğrencinin eğitim hayatına yine destek sağlayacak. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?