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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2022 İOKBS sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen 2022 bursluluk sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

4 Eylül'de tamamlanan 2022 İOKBS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 İOKBS (bursluluk sınavı) soru ve cevapları yayımlandı.

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