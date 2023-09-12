VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
"VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen VGM burs ile ilgili araştırmalar sürüyor. VGM burs başvuru tarihi merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
"VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de eğitim alanında önemli bir rol üstlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl binlerce öğrenciye eğitimlerine destek olmak amacıyla burs programlarını düzenliyor. İşte konu hakkında detaylar...
BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor.
Geçtiğimiz yıl hem ortaöğrenim hem de yükseköğretim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
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