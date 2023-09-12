"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. Yeni yılın başlamasına haftalar olmasına rağmen, okulların açılması ile lise son sınıf öğrencileri MSÜ 2024 takvimini sorgulmaya başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...