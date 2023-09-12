MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. Yeni yılın başlamasına haftalar olmasına rağmen, okulların açılması ile lise son sınıf öğrencileri MSÜ 2024 takvimini sorgulmaya başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.
Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...
- IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI? iPhone 15 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro özellikleri, fiyat listesi...
- GSB personel alım sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? GSB 11.445 personel alım sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Safer ayı ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor 2023? Safer başlangıç ve bitiş tarihi!
- YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ EYLÜL 2023 | SSK, 4A, 4B maaş takvimi! Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar...
- Sabah namazından sonra hangi dualar okunur? Sabah namazından sonra 7 kere okunan dua! Türkçe, Arapça okunuşu ve meali...
- Sabah namazı ne zaman kılınmaz? KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? Sabah, öğle, ikindi Kerahat Vakitleri...