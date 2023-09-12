Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açılacak 2023? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk Sınavı sonuçları 2023-2024 eğitim yılının başlaması ile gündeme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda bulunuyor. Sınav, 3 Eylül Pazar günü tek oturumda sona ermişti. İşte bursluluk sınav sonuç tarihi...
"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açılacak 2023? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavın sonuçlarının ilan edilmesi ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler netlik kazanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 İOKBS'nin sonuç tarihini resmi internet adresinden paylaştı. Yapılan açıklamada; "Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek." denildi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, son düzenlemeyle depremden etkilenen 11 il için ayrılan 30 bin kontenjan dışındaki 70 bin öğrenci, kalan 70 ile dağıtılacağı için bu eğitim öğretim yılında burslardan faydalanacak öğrenci sayısı da artmış olacak.
İOKBS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir bilgi yok.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında deprem bölgesindeki öğrenciler için açılan 30 bin ek kontenjanla toplam kontenjan 100 bine çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.
Kontenjandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini depremlerden etkilenen illerde tamamlayan öğrenciler yararlanacak.
Toplam kontenjanın yüzde 30'u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere dağıtılacak.
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