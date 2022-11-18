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VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim bursu, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine 8 ay süre ile veriliyor. Peki, VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları, 17 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sona erecek. Peki, VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2022-2023 VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu (Üniversite) 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.

21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.

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