KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınav stresini geride bırakan binlerce memur adayı, şimdi KPSS ortaöğretim sınav sonucuna odaklanmış durumda. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştıırlan konular arasında yer alıyor. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak kamuda memur olma hayali kuran lise mezunu binlerce vatandaş, ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı tarihi sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
LİSE KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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