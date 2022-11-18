Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?

Sistemin öğrencinin çözdüğü sorulara göre eksikliklerini belirleyerek gidermeye yönelik olarak geliştirilmiş bir algoritmayla çalıştığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Okul dersleri, LGS ve YKS hazırlık, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve ödevler alanlarında ÖDS bugüne kadar 14 milyondan fazla görüntülendi. Yaklaşık 8 milyon soru çözüldü. Henüz birkaç gün olmasına karşın mezunlarımızın ÖDS'ye gösterdiği ilgi mutluluk verici. Şu ana kadar 6 bine yakın lise mezunumuz sistemi kullandı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için öğrenci ya da mezun, desteğe ihtiyaç duyan tüm gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."