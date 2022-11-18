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Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?

Milyonlarca öğrenci için ara tatil öncesi son ders zili 11 Kasım Cuma günü çaldı. 14 Kasım'da ara tatilin resmi olarak başlamasıyla birlikte öğrenciler tatil heyecanı yaşadı. Şimdi ise gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı tarih...

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 14 Kasım'da başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatil ile dinlenme fırsatı buldu. Birinci dönem sınavlarını olmaya başlayan öğrenciler, ara tatilin biteceği tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

21 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan birinci dönem ara tatili, 8 Kasım Cuma yani bugün sona eriyor. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

MEB, ÖDS'Yİ YKS'YE HAZIRLANAN MEZUNLAR İÇİN DE ERİŞİME AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaklaşık bir ay önce öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak, eksiklerini gidermek için materyal sunmak amacıyla "https://ods.eba.gov.tr" adresinden kullanıma sundukları ÖDS dijital platformuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mezunların da artık ÖDS'den yararlanabildiğini belirten Özer, "YKS'ye hazırlanan lise mezunlarımız e-Devlet şifreleri ile ÖDS'de YKS Hazırlık Modülü'ne erişebiliyor." bilgisini verdi.

Sistemin öğrencinin çözdüğü sorulara göre eksikliklerini belirleyerek gidermeye yönelik olarak geliştirilmiş bir algoritmayla çalıştığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Okul dersleri, LGS ve YKS hazırlık, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve ödevler alanlarında ÖDS bugüne kadar 14 milyondan fazla görüntülendi. Yaklaşık 8 milyon soru çözüldü. Henüz birkaç gün olmasına karşın mezunlarımızın ÖDS'ye gösterdiği ilgi mutluluk verici. Şu ana kadar 6 bine yakın lise mezunumuz sistemi kullandı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için öğrenci ya da mezun, desteğe ihtiyaç duyan tüm gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖDS'nin okul dersleri, DYK, LGS Hazırlık ve YKS Hazırlık modüllerinden oluştuğunu hatırlatan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"LGS ve YKS Hazırlık modülü üzerinden belirli periyotlarla çevrim içi deneme sınavları yapılıyor. Adaylar bulundukları konumu, desteğe ihtiyaç duydukları konuları rahatlıkla tespit edebiliyor ve her öğrenci kendisi için bireyselleştirilmiş bir mekanizma ile hazırlığını yapabiliyor. Modül LGS için 8. sınıflara, YKS'ye hazırlanan 11 ve 12. sınıflara, lise mezunlarına ve tüm öğretmenlere açık."

SİSTEMDE NELER VAR?

Öğrenci, öğretmen ve mezunların zaman ve mekana bağlı kalmaksızın istedikleri anda ders kitapları, konu anlatımları, ders anlatım videoları ve soru çözüm videolarına ulaşabildikleri ÖDS'ye öğretmenler MEBBİS, öğrenciler ise EBA şifrelerini kullanarak girebiliyor.

Sistemde ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin çoktan seçmeli soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 13 bin soru çözüm videosu yer alıyor.

"Okul Dersleri" modülü ile öğrencilerin akademik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor. Modülü, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilerin tamamı ve tüm öğretmenler kullanabilecek. Modülde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ait Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri bulunuyor.

"Destekleme ve Yetiştirme Kursları" modülünde öğrenciler DYK'de hangi dersten veya derslerden kurs alıyorsa o derse ait içeriklere erişebiliyor. DYK'de görev alan öğretmenler de modül üzerinden sınav yapabiliyor.

Sistem üzerinden eşit ağırlık, sayısal, sözel ya da yabancı dil alanlarında çıkmış soruların tamamının video çözümleri ve ders anlatımlarına da ulaşılabiliyor.

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