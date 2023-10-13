VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
"VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başlamıştı. Başvuru süreci devam ederken, online olarak başvurularını tamamlayan öğrenciler de sonuçlara odaklandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen ortaöğrenim burs başvurusu tarihleri ve başvuruların sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de yapılacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.
2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.
Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi ile açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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