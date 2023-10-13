"DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin lisans bölümlerine ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için kayıtlar bugün başladı. İşte konu hakkında detaylar...