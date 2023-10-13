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DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.10.2023
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DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?

"DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kayıtlarının ne zaman yapılacağı, DGS ek tercih işlemlerinin ardından üniversitelerin ek kontenjanlarına kayıt hakkı kazanan lisans öğrenimi adaylarının gündeminde yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını bugün itibarıyla yapacak. İşte konu hakkında detaylar...

"DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin lisans bölümlerine ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için kayıtlar bugün başladı. İşte konu hakkında detaylar...

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih üniversite kayıt tarihlerini açıkladı.

Buna göre; Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

DGS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken bizzat üniversitelere kayıt yaptırmaya gidecek adaylar Öğrenci İşleri'nden gerekli bilgileri temin edebilirler.

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