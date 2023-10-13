Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 İOKBS burs ödeme tarihleri belli oldu mu?
"Bursluluk kartı ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 İOKBS burs ödeme tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevpaları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, aylık burs ödemelerini ne zaman alacaklarını merak etmeye başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.
Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.
Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.
İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.
BURSLULUK KARTI NE ZAMAN VERİLECEK?
Bursluluk kartının da yakın zaman içinde hak sahibi öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor.
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