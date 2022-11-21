VGM BURS BAŞVURU EKRANI | Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans burs başvurusu ne zaman son? VGM bursu ne kadar? Başvuru nasıl, nereden yapılır?
VGM burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz dönemde ortaöğrenim öğrencileri için burs başvuru süreci sonlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün lisans öğrencilerine yönelik burs başvuru dönemi 21 Kasım itibarıyla başladı. Peki VGM lisans burs başvuru süreci ne zaman bitiyor? VGM bursu ne kadar? Başvuru nasıl, nereden yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim (ilkokul/ortaokul/lise), yükseköğrenim (önlisans/lisans), yabancı uyruklu önlisans ve lisans öğrecilerine yönelik burs yardımında bulunuyor. Ortaöğrenim öğrencilerinin burs başvuru sürecinin sonlanmasının hemen ardından lisans, önlisans ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvuru süreci başladı. Peki VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONLANIYOR?
2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022
Yükseköğrenim Bursu (lisans/önlisans): 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu: 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilmektedir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM LİSANS/ÖNLİSANS BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.
21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.
2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.
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- VGM BURS BAŞVURU EKRANI | Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans burs başvurusu ne zaman son? VGM bursu ne kadar? Başvuru nasıl, nereden yapılır?
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