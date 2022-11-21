İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ara tatil tarihleri, 14 Kasım'da okulların kapanması ve ara tatile girmesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimi sonrasında, 14-18 Kasım tarihleri arasında öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ara tatilin sona ermesiyle birlikte, binlerce öğrenci ikinci ara tatil dönemini merak etmeye başladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.
Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.
Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.
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- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
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