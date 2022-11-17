Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | Uzman ve başöğretmenlik çıkmış SINAV SORULARI...
Uzman Öğretmenlik sınavının yapılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile netlik kazandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girecek olan adaylar, " Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, sınav hakkında tüm detaylar...
Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı, sınav giriş yerlerini duyurdu. Sınav giriş belgelerini alan adaylar, uzman öğretmenlik sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
MEB tarafından gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı için tarih netleşti. MEB, yayımladığı takvimle birlikte, uzman öğretmenlik sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini açıkladı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK ÇIKMIŞ SINAV SORULAR
MEB duyurularıyla paylaşılan örnek sınav soruları ise şu şekilde;
UZMAN ÖĞRETMENLİK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.
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