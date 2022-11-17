Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | Uzman ve başöğretmenlik çıkmış SINAV SORULARI...

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı, sınav giriş yerlerini duyurdu. Sınav giriş belgelerini alan adaylar, uzman öğretmenlik sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

MEB tarafından gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı için tarih netleşti. MEB, yayımladığı takvimle birlikte, uzman öğretmenlik sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini açıkladı.