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29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?

29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacak. Peki, 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?

29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Peki, 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?

29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

29. dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav tarihi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçların Aralık ayında açıklanması bekleniyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

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