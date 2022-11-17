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ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) akademik takvim ile güz dönemi ara sınav tarihleri belli olurken öğrenciler detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları için sayılı günler kala öğrenciler arama motorlarında "ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kasım'ın son haftasında gerçekleşencek olan ATA AÖF vize sınavları hangi gün başlıyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kasım ayında ve 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan ATA AÖF vize sınavlarının giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Giriş belgelerinin sınav tarihinden 1 hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahbaer.com.tr'de okuyabilirsiniz.

ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

Giriş belgesini almak isteyen adaylar açıklandığı tarihten itibaren aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilir.

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2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

İkinci dönem sınav takvimi;

Ara sınav (vize): 9 Nisan 2023

Yarıyıl sonu (final) sınavları: 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavları: 9 Temmuz

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.

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