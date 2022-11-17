ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) akademik takvim ile güz dönemi ara sınav tarihleri belli olurken öğrenciler detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları için sayılı günler kala öğrenciler arama motorlarında "ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kasım'ın son haftasında gerçekleşencek olan ATA AÖF vize sınavları hangi gün başlıyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Kasım ayında ve 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan ATA AÖF vize sınavlarının giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Giriş belgelerinin sınav tarihinden 1 hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahbaer.com.tr'de okuyabilirsiniz.
ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
Giriş belgesini almak isteyen adaylar açıklandığı tarihten itibaren aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilir.
2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.
İkinci dönem sınav takvimi;
Ara sınav (vize): 9 Nisan 2023
Yarıyıl sonu (final) sınavları: 21 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavları: 9 Temmuz
ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
- KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022
- TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
- İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ'den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?