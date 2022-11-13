Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? sorusu günün en çok merak edilen konular arasında yerini aldı...MEB, geçtiğimiz günler çıkan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Binlerce aday, sıanvın gerçekleştirileceği tarihi merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, sınava dair emrak edilen detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir."
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de 81 ilde düzenlenecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
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