Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...