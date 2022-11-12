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e-YDS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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e-YDS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

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