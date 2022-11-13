MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek? 2022 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor?
Ara tatil kaç gün sürecek? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği ara tatil başladı. 2022-2023 birinci dönem ara tatiline çıkan öğrenciler, tatil süresi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 çalışma takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? 2022 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Okullarda ara tatil süreci başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkan öğrenciler, tatilin kaç gün süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Balanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Ara tatil takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? 2022 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Okullarda 11 Kasım Cuma günü son ders zili çaldı ve öğrenciler ara tatile çıktı. 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün olarak yapılacak. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.
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