MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek? 2022 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor?

Okullarda ara tatil süreci başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkan öğrenciler, tatilin kaç gün süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Balanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Ara tatil takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? 2022 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Okullarda 11 Kasım Cuma günü son ders zili çaldı ve öğrenciler ara tatile çıktı. 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün olarak yapılacak. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.