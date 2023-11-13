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Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Uzman Öğretmenlik sınavı online mı yapılacak? İşte giriş yeri sorgulama ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Uzman Öğretmenlik sınavı online mı yapılacak? İşte giriş yeri sorgulama ekranı...

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı için heyecanlı bir geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavına giriş belgesi, adaylar tarafından sorgulanıyor. Uzman öğretmenlik sınavı, ne zaman yapılacak ve sınav online mı gerçekleşecek, adayların kafasındaki sorular arasında yer alıyor. İşte detayları...

2023 uzman öğretmenlik sınavına katılacak binlerce kişi, sınavın nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde tek oturumda düzenlenecek olan sınava, resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile uzman öğretmenler katılacak. Uzman öğretmenlik sınavının yapılacağı tarih ve sınavın online olup olmadığı gibi detaylar adayların dikkatini çekiyor. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Uzman öğretmenlik sınavı online mı yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında, uzman öğretmenlik sınavı tarihi ve sınavın nasıl yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da çevrim içi (online) yapılacak. Sınav saat 13.00'da sona erecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacaktır.

Sınava başlama, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacaktır.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

ÖKBYS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek ve 150 dakika sürecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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