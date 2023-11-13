Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Uzman Öğretmenlik sınavı online mı yapılacak? İşte giriş yeri sorgulama ekranı...

2023 uzman öğretmenlik sınavına katılacak binlerce kişi, sınavın nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde tek oturumda düzenlenecek olan sınava, resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile uzman öğretmenler katılacak. Uzman öğretmenlik sınavının yapılacağı tarih ve sınavın online olup olmadığı gibi detaylar adayların dikkatini çekiyor. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Uzman öğretmenlik sınavı online mı yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?