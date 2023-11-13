Ara tatil bitiş tarihi 2023: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 9 günlük tatil...

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek.

Resmi takvimde ara tatil başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler toplam iki hafta sonunu ara tatilde geçirecek.

Böylelikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

İkinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Diyanet'in takvimine göre ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı tarihlerde uygulanacak.