Ara tatil bitiş tarihi 2023: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 9 günlük tatil...
"Okullar ayın kaçında açılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Milyonlarca öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte bir haftalık nefes alma fırsatını yakaladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvimine göre okulların açılacağı tarih netleşti. Peki, ilk ara tatil ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
"Ara tatil ne zaman bitiyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin başladığı 10 Kasım Cuma gününden bu yana heyecanla tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler, bir haftalık ara tatilin tadını çıkarmaya başladı. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ara tatilin kaldırılmayacağını ve uygulanmaya devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Ara tatillerle ilgili talep gelmesi durumunda değerlendirileceğini dile getiren Bakan Tekin öğrencilerin yüreğine su serpti.
Eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
1.dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Bakanlığın yayınladığı takvime göre 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek.
Resmi takvimde ara tatil başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler toplam iki hafta sonunu ara tatilde geçirecek.
Böylelikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
İkinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Diyanet'in takvimine göre ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı tarihlerde uygulanacak.
MEB SINAV VE TATİL TAKVİMİ 2023-2024 EĞİTİM YILI
- Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023
- 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024
- 6'ncı Sınıf Ülke Geneli Ortak Sınavlar 26 Aralık (Türkçe ve matematik)
- 9'uncu Sınıf Ülke Geneli Ortak Sınavlar27 Aralık (Türk dili ve edebiyatı ile matematik)
- Yarıyıl tatili 22 Ocak - 2 Şubat 2024
- İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı ile denk geliyor)
- LGS 2 Haziran
- YKS 8-9 Haziran
- Dönem sonu 14 Haziran 2024
2024 LGS VE YKS SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile lise 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek merkezi sınavın tarihleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleşen sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde düzenleneceğini duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ise AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek üniversite sınavı takvimini paylaştı.
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri ise 9 Haziran 2024 günü yapılacak.
Üniversite sınavı başvuru işlemleri 1 Şubat-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.
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