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Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? GSB KYK burs çıktı mı, öğrenim kredisi nedir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? GSB KYK burs çıktı mı, öğrenim kredisi nedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvurularının sonuçlarını açıkladı. Şimdi ise binlerce öğrenci, "Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve haberin detayları…

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları son dakika açıklandı. Sonuçların ardından binlerce öğrenci, "Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

Sonuç ekranında, "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabileceği anlamı taşımaktadır.

Kredi ve burs ödemeleri arasında bir fark bulunmamaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri lisans ve ön lisans için aylık 2.000 lira olarak belirlendi. Burs ve kredi ödemeleri bir yılda 12 ay boyunca yapılır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona ermişti. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık 1 aydır beklediği başvuru sonuçları bugün açıklandı.

KYK BURS BAŞVURU SONUCU HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hızlı sorgulama yapmak isteyen adayların telefonlarının mobil marketlerinden e-Devlet uygulamasını telefonlarına indirmesi gerekmektedir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra uygulamada arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ardından ise Burs/öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama yazarak sorgulama ekranına giriş yapılabilir.

Sonuç ekranında adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, eğitim aldığı üniversite, bölüm ve fakülte adıyla beraber burs durumu yer alacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

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