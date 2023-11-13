Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? GSB KYK burs çıktı mı, öğrenim kredisi nedir?

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

Sonuç ekranında, "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabileceği anlamı taşımaktadır.

Kredi ve burs ödemeleri arasında bir fark bulunmamaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri lisans ve ön lisans için aylık 2.000 lira olarak belirlendi. Burs ve kredi ödemeleri bir yılda 12 ay boyunca yapılır.