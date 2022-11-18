Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek?
Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzman ve başöğretmenlik sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek?
Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zaman içinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Söz konusu sınavda toplam 100 soru sorulacak ve adaylara tam 150 dakika süre verilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA?
Uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım tarihinde saat 10.00'da başlayacak.
SINAVDA SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Aşağıdaki tablolarda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları yer almaktadır.
Konu Başlığı Soru Sayısı
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15
Ölçme ve Değerlendirme 12
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10
Eğitimde Kapsayıcılık 12
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10
Sosyal Etkileşim ve İletişim 10
Dijital Yetkinlik 8
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8
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