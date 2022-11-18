Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zaman içinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek?