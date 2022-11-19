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MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı?

MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav tarihi yaklaştıkça daha önce çıkmış ve örnek sorular da merak ediliyor. Peki, MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı?

MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB düzenli aralıklarla örnek sorularını adaylarla paylaşmıştı. Sınava girecek adaylar tarafından örnek sorular merak ediliyor. Peki, MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

İşte Uzman öğretmenlik sınavı örnek sorular;

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