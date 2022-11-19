MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB düzenli aralıklarla örnek sorularını adaylarla paylaşmıştı. Sınava girecek adaylar tarafından örnek sorular merak ediliyor. Peki, MEB Uzman öğretmenlik örnek sorular PDF yayımlandı mı? Uzman öğretmenlik soru dağılımı açıklandı mı?