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21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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21 Kasım’da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?

21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda 1. dönem ara tatili 14 Kasım tarihinde başladı. Öğrenciler ve veliler 21 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?

21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım'da yapılmaya başlandı. Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil takvimi belli oldu.

Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılmaya başladı.

Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

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