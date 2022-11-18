21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım'da yapılmaya başlandı. Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?