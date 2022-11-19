Uzman öğretmenlik sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta bitecek?
Yüz binlerce öğretmenin katılım sağlayacağı uzman öğretmenlik sınavı bugün gerçekleştirilecek. 81 il genelinde yapılacak uzman öğretmenlik sınavına katılacak öğretmenler ve yakınları, sınavın kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için belirli süre verilecek. Peki, uzman öğretmenlik sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
Uzman öğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar, bugün kariyer için yazılı sınavda ter dökecek. Peki, uzman öğretmenlik sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak. Adaylar 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
* Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
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