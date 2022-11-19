Uzman öğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar, bugün kariyer için yazılı sınavda ter dökecek. Peki, uzman öğretmenlik sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak. Adaylar 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.