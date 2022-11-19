KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı?

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada ortaöğretim sonuçları 1 Aralık öncesinde erişime açılabilir ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.