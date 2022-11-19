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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen (lise) ortaöğretim sınavı ardından sıra sınav sonuçları adımında. Lise mezunu adayların kamuda memur olmak için tercih ettiği sınavın ardından sonuçlar açıklanacak ve tercih dönemi başlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı başında gerçekleştirilen lise mezunlarına uygun Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç tarihi için geri sayım başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanacak KPSS sonuçları ardından ilgili pozisyonlara başvuru için tercihlerin başlaması bekleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı?

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2022 tablosuna göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİMDE HANGİ MEMURLUKLAR VAR, NE OLUNUR?

KPSS ortaöğretim puanı ile çeşitli memur kadrolarına başvuruda bulunulabilir. Bunlar arasında:

-Bekçilik

-Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

-Belediyeler (zabıtalık dahil)

-Orman koruma memuru

-Teknisyenlik

-Memurluk

- Laborant ve diğer sağlık alanları

-Zabıt katiplikleri

-İnfaz Koruma gibi meslek grupları yer alıyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada ortaöğretim sonuçları 1 Aralık öncesinde erişime açılabilir ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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