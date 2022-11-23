Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuoyunda uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturumda tamamlandı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen sınavın sonuç tarihi de MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşıldı.Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.
Sınava 595 bin 598 kişi başvurdu
Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.
Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.
Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.
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