Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen sınavın sonuç tarihi de MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşıldı.Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?