Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı? 2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Öğretmenler Günü okullar tatil mi? Öğretmenler Günü Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler Günü'ne bir gün kala binlerce öğrenci yarın okulların tatil olmayacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar var mı, yok mu? İşte, merak edilenler...

24 KASIM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili bir resmi tatil bilgisi yok.Buna göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Okullar ise 24 Kasım'da eğitimine devam edecek.