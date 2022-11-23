23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı? 2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı? 2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022
ABONE OL
Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı? 2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Öğretmenler Günü 2022 yılında perşembe gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü'ne bir gün kala binlerce öğrenci, 24 Kasım'da okulların tatil olup, olmayacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar var mı, yok mu? İşte, MEB 2022 resmi tatiller takvimi...

Öğretmenler Günü okullar tatil mi? Öğretmenler Günü Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler Günü'ne bir gün kala binlerce öğrenci yarın okulların tatil olmayacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar var mı, yok mu? İşte, merak edilenler...

24 KASIM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili bir resmi tatil bilgisi yok.Buna göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Okullar ise 24 Kasım'da eğitimine devam edecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.

Böylece öğrenciler ve öğretmenler okulda bu özel günü kutlayabilecek. Okullar, şiir, şarkı ve özel yazılarla kutlama törenlerine sahne olacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu sebeple okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kurumları 24 Kasım günü açık olacaktır.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir.

Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA