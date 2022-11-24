24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KPSS Ortaöğretim SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

KPSS Ortaöğretim SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
KPSS Ortaöğretim SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Kamuda kariyer yapmak isteyen binlerce lise mezunu KPSS Ortaöğreitm sınavında ter dökmüşlerdi. Binlerce adayın beklediği sonuçlar açıklandı. 6 Kasım tarihinde düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim sınavı 24 Kasım saat 10:00'da açıklandı. İşte KPSS Ortaöğretim sonuç ekranı...

Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumdaydı. Binlerce adayın beklediği haber geldi. Lise mezunu olup kamuda kariyer yapmak isteyenler için bir geçiş kapısı olan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı. Önümüzdeki yıl açılacak kadrolara adaylar, bu sene yapılan sınav puanlarıyla başvuru yapabilecek. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih işlemleri için ÖSYM ayrı olarak kılavuz yayınlayacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar, başvuru şartları, kontenjanları ve puanlar yer alacak. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması için ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA