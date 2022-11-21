Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava toplam başvuru sayısının 595 bin 598 olduğu açıklandı. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.