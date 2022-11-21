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AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? soruları gündemde yer almaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Açık Lise sınav tarihleri takvimini paylaştı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 1. dönem sınavları online mı olacak? İşte, sınav hakkında merak edilenler...

AÖL sınavı ne zaman? Eğitimine açık lisede devam eden adayların girdiği AÖL sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Merakla beklenen 2022-2023 AÖL sınav tarihleri takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Şimdi ise adaylar, ''Açık Lise sınavları ne zaman yüz yüze mi, online mı olacak'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 Açık Lise AÖL sınavları takvimi...

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri için net tarih bilgisini içeren takvimi yayınladı.

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA OLACAK?

Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

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