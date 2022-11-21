AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL sınavı ne zaman? Eğitimine açık lisede devam eden adayların girdiği AÖL sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Merakla beklenen 2022-2023 AÖL sınav tarihleri takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Şimdi ise adaylar, ''Açık Lise sınavları ne zaman yüz yüze mi, online mı olacak'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 Açık Lise AÖL sınavları takvimi...

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.