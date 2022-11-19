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Son dakika: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sona erdi! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Son dakika: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sona erdi! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak.

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