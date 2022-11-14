Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil kaç gün sürecek? 2023 MEB resmi tatiller takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından gündeme getirildi. Okullarda ara tatilin bölünmesi sonucu öğrenciler, 11 Kasım'da ilk ara tatilden önceki son derse girdi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılının tatil takvimini duyurdu. İlk ara tatil planlarını yapanlar, okulların açılış tarihini araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı için yayımladığı resmi tatiller takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

14 Kasım'da başlayacak olan ara tatil, 18 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise okullar 21 Kasım 2022 Pazartesi günü açılacak.