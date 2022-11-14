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Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil kaç gün sürecek? 2023 MEB resmi tatiller takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil kaç gün sürecek? 2023 MEB resmi tatiller takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimiyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk Kasım ara tatili başladı. Eğitime kısa bir ara veren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ayın kaçında açılacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından gündeme getirildi. Okullarda ara tatilin bölünmesi sonucu öğrenciler, 11 Kasım'da ilk ara tatilden önceki son derse girdi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılının tatil takvimini duyurdu. İlk ara tatil planlarını yapanlar, okulların açılış tarihini araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı için yayımladığı resmi tatiller takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

14 Kasım'da başlayacak olan ara tatil, 18 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise okullar 21 Kasım 2022 Pazartesi günü açılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

23 Ocak 2023-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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