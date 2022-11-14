Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil kaç gün sürecek? 2023 MEB resmi tatiller takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimiyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk Kasım ara tatili başladı. Eğitime kısa bir ara veren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ayın kaçında açılacak? İşte detaylar...
Okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından gündeme getirildi. Okullarda ara tatilin bölünmesi sonucu öğrenciler, 11 Kasım'da ilk ara tatilden önceki son derse girdi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılının tatil takvimini duyurdu. İlk ara tatil planlarını yapanlar, okulların açılış tarihini araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı için yayımladığı resmi tatiller takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
14 Kasım'da başlayacak olan ara tatil, 18 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise okullar 21 Kasım 2022 Pazartesi günü açılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
23 Ocak 2023-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?