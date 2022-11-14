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Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan uzman öğretmenlik sınavı için heyecan artmaya başladı.Sınava sayılı günler kala adaylar arayışa geçti.kimi aday sınav yerini öğrenmek isterken kimi aday ise sınav tarihi ve saati hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Eylül - 3 Ekim Tarihleri arasında tamamlanan uzman öğretmenlik sınavı başvuru işlemleri ardından bugünlerde sınav giriş belgesi ve sınav tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.

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