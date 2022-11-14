Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Eylül - 3 Ekim Tarihleri arasında tamamlanan uzman öğretmenlik sınavı başvuru işlemleri ardından bugünlerde sınav giriş belgesi ve sınav tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?