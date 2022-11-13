AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF vize cevap anahtarı yayımlandı mı? auzef.istanbul.edu.tr AUZEF akademik takvim
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 12 ve 13 Kasım tarihlerinde gerçekleşen İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavlarının hangi tarihte belli olacağı merak konusu oldu. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF vize cevap anahtarı yayımlandı mı?
AUZEF cevap anahtarı yayımlandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Üniveriste eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci 12 ve 13 Kasım'da vize sınavlarına girdiler. Öğrenciler sınav bitiminde arama motorlarında "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2022 AUZEF vize cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorularının cevapları aratıyorlar. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı AUZEF ilk dönem vize sınavlarına dair merak edilenler...
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıhenüz ilan edilmedi. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacaktır. Sınav saatleri giriş belgelerinde yer alıyor.
AUZEF SINAVLARI KAÇ SORU?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
AUZEF SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
AUZEF çoktan seçmeli sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Ek süreler ile ilgili duyuru paylaşıldı.
ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.
2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİM
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
AUZEF CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.
Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.
Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.
Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.
Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir.
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