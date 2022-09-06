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Uzman öğretmen eğitimleri süreleri uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı tarihi açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Uzman öğretmen eğitimleri süreleri uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Aynı kapsamda yürütülen başöğretmenlik eğitimleri ise daha önce belirtilen takvim doğrultusunda 19 Eylül'e kadar sürecek.

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