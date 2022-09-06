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KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması beklenen KYK yurt başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan KYK yurt başvuruları için sonuçlar bekleniyor.

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir resmi açıklama yapıldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan yurt başvuru sonuçlarının bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

BAŞVURU SAYISI 415 BİN 305 OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında;

"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler.

Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur.

Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor.

Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençl

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