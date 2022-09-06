KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ortaöğretim başvuruları, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. 1 Eylül tarihinde başlayan KPSS ortaöğretim (lise) başvurularının ardından birçok kişi başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Eylül tarihinde başlayan KPSS ortaöğretim (lise) başvurularının ardından birçok kişi başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu sonrasında başvuru işlemleri başladı.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuruları sürmeye devam ederken bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte sınav tarihi de belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun ardından başvurular alınmaya başladı.
Buna göre; 1 Eylül tarihinde başlayan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu 13 Eylül'de sona erecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, başvuruda bulunacak kişiler tarafından merak ediliyor. KPSS başvuruları için 130 TL ücret ödenecek.
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- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
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