KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları sürmeye devam ederken bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte sınav tarihi de belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.